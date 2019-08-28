Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с Джоном Болтоном присоединение США к "Нормандскому формату".

Президент Украины Владимир Зеленский провел с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном встречу, посвященную обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "Нормандскому формату", - сообщается на сайте главы Украинского государства в среду днем.

Кроме того, говорится в информации, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.