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Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"

Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с Джоном Болтоном присоединение США к "Нормандскому формату".

Президент Украины Владимир Зеленский провел с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном встречу, посвященную обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "Нормандскому формату", - сообщается на сайте главы Украинского государства в среду днем.

Кроме того, говорится в информации, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский сегодня проведет встречу с партией "Слуга народа"

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

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США, Владимир Зеленский, Джон Болтон, Нормандский формат.
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