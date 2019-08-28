Зеленский сегодня проведет встречу с партией "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с членами фракции политической партии "Слуга народа" в 16.00 в среду, 28 августа.
Такую информацию журналистам подтвердил представитель Президента в Верховной Раде, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.
"Да, на 16.00 у нас будет встреча", - сказал Стефанчук.
При этом он отметил, что планирует принять в ней участие, но в 16.45 прибудет на заседание подготовительной депутатской группы, которая начнется в 17.00.
Как сообщалось, накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует 28 августа провести закрытое заседание депутатской фракции политической партии "Слуга народа".