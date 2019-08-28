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Зеленский сегодня проведет встречу с партией "Слуга народа"

Зеленский сегодня проведет встречу с партией "Слуга народа"
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:president.gov.ua

Новости Украины:В среду Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с партией "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с членами фракции политической партии "Слуга народа" в 16.00 в среду, 28 августа.

Такую информацию журналистам подтвердил представитель Президента в Верховной Раде, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

"Да, на 16.00 у нас будет встреча", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что планирует принять в ней участие, но в 16.45 прибудет на заседание подготовительной депутатской группы, которая начнется в 17.00.

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Как сообщалось, накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует 28 августа провести закрытое заседание депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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