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Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"
Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"
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Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"

Зеленский дал интервью о 100 дней президентства актеру из сериала "Слуга народа"
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Интервью, посвященное дате 100 дней президентства Зеленского покажет телеканал "1+1" 31 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, который в сериале "Слуга народа" играл премьер-министра президента Голобородько. Видеоанонс распространил в Facebook "Квартал 95".

Судя по анонсу, Боклан от имени украинцев задал Зеленскому такие вопросы, как:

"Что вы уже сделали для страны за это время? Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов? Какие смс пишет вам господин Коломойский? Почему так много ваших друзей и знакомых работает в Офисе Президента? Что господин Богдан постоянно шепчет вам в ухо? И наконец: не хотите ли вы все это бросить на ...?"

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 мая принес присягу в Верховной Раде. Он был избран на пост главы государства во втором туре выборов 21 апреля.

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Сериал, Интервью, Владимир Зеленский, "Слуга народа", 100 дней президентства.
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