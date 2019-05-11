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"Зеленский окружен врагами": адвокат Трампа отменил визит в Украину

"Зеленский окружен врагами": адвокат Трампа отменил визит в Украину
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Адвокат Трампа отменил анонсированный для встречи с Владимиром Зеленским визит в Киев.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani), планировавший в ближайшие дни посетить Украину для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским, заявил об отмене этого визита.

"Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей…, - президент (В.Зеленский – ред) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ред), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Р.Джулиани в телешоу "Fox News @ Night", поясняя причину отмены визита.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита в Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Ранее Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

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Владимир Зеленский, Руди Джулиани, Адвокат Трампа.
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