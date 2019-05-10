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Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским

Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру, сообщает газета New York Times.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем право", - сказал Р.Джулиани в интервью New York Times.

По информации издания, Р.Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

"Ничего незаконного в этом нет. Кто-то может счесть это неподобающим. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и которое другие люди советуют им прекратить. А я намерен дать им основания не прекращать его, потому что эта информация будет очень полезна моему клиенту и может оказаться полезна нашему правительству", - подчеркнул юрист Д.Трампа.

В случае встречи с В.Зеленским Р.Джулиани обещает рассказать, что знает "о людях, которые его (В.Зеленского - Ред.) окружают, и скажу, как важно провести полноценное и справедливое расследование".

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По его словам, американский лидер полностью поддерживает усилия В.Зеленского в Украине.

При этом Р.Джулиани не уточнил, известно ли Д.Трампу о запланированной встрече с украинским президентом.

"По сути, он знает, чем я занимаюсь, будучи его адвокатом", - отметил он.

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Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Владимир Зеленский, Руди Джулиани, Российское дело.
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