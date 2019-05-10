Трамп заявил, что сдерживает воинственный нрав Болтона

Новости мира: Дональд Трамп рассказал, что только он может сдерживать нрав Джона Болтона.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который давно и прочно пользуется репутацией "ястреба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на WP.

В Белом доме журналисты попросили президента США прокомментировать сведения о том, что он недоволен разработанной своим советником стратегией США по Венесуэле.

"У него жесткая позиция по этой ситуации, но это нормально. Честно говоря, я сдерживаю (характер) Джона, что довольно странно", - отметил Трамп.

"Я единственный, кто его сдерживает. Это нормально. Мои (помощники) придерживаются разных взглядов. У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые чуть более миролюбивые, чем он. Мне нравится Джон", - подчеркнул президент.