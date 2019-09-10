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Трамп назвал мирные переговоры по Афганистану "мертвыми"

Трамп назвал мирные переговоры по Афганистану "мертвыми"
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп не выведет американские войска из Афганистана.

Президент США Дональд Трамп назвал мирные переговоры с талибами "мертвыми", однако дал понять, что он все же выведет американские войска из Афганистана после неудачного длительного диалога по облегчению насилия в этой стране. Об этом он заявил в понедельник перед журналистами, сообщает The New York Times.

"Они (переговоры – ред.) являются мертвыми. Насколько я понимаю, они мертвы", - отметил Трамп.

В минувшую субботу Дональд Трамп заявил, что американская сторона приостанавливает переговоры с руководством движения "Талибан", боевики которого контролируют большую часть афганской территории. Основной темой диалога была договоренность о выводе американских войск после десятилетий войны в Афганистане.

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Вместе с тем, глава Белого дома выразил надежду, что обе стороны могут достичь договоренности о выводе из Афганистана контингента США.

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Афганистан, Президент США, Дональд Трамп, Мирные переговоры.
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