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Пристайко: Встречу "нормандской четверки" отложили из-за России

Пристайко: Встречу "нормандской четверки" отложили из-за России
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко: Российская сторона не смогла приехать на встречу "нормандской четверки".

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, поскольку Россия "не может" принять в ней участие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

"Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи", — сказал Пристайко.

Министр также пояснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса и отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться согласно украинского законодательства, а об их возможный формат обществу сообщат после согласования даты "нормандской встречи".

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Все по теме:

Украина, Париж, Россия, РФ, Вадим Пристайко, "Нормандская четверка".
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