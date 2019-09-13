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Пятница, 13.09.2019
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Пристайко: Украина не будет проводить "фейковые выборы"

Пристайко: Украина не будет проводить "фейковые выборы"
22:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:На оккупированных территориях не будут проводиться выборы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о возможном преведении выборов на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что выборы в Украине должны проходить одновременно по всей территории с соблюдением украинских законов.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе", - подчеркнул Пристайко.

По мнению министра, идеальным вариантом будет, если уже в 2020 году эти территории будут освобождены.

"Мы больше не будем проводить "фейковые выборы”, которые уже были на той территории, которая все еще находится в оккупации”, - подчеркнул Пристайко.

Кальюлайд - о вариантах завершения войны на Донбассе

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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