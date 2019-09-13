Пристайко: Украина не будет проводить "фейковые выборы"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о возможном преведении выборов на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что выборы в Украине должны проходить одновременно по всей территории с соблюдением украинских законов.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе", - подчеркнул Пристайко.

По мнению министра, идеальным вариантом будет, если уже в 2020 году эти территории будут освобождены.

"Мы больше не будем проводить "фейковые выборы”, которые уже были на той территории, которая все еще находится в оккупации”, - подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.