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Зеленский с Путиным провели телефонный разговор

Зеленский с Путиным провели телефонный разговор
04:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины:Зеленский по телефону обсудил с Путиным нормандский формат и обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дальнейшие шаги урегулирования конфликта.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога», — говорится в сообщении. Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате.

Как пишут на сайте Кремля, президент России подчеркнул, что нужно готовиться к следующей встрече в нормандском формате, чтобы она была результативной и способствовала выполнению Минских соглашений. Также во время телефонного разговора президенты обсудили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и дальнейшие шаги последовательного разведения сил.

Напоминаем, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Украина, Россия, РФ, Президент, Владимир Путин, Телефонный разговор, Владимир Зеленский.
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