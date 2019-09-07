Освобождение украинцев: как это было (Фото)

Новости Украины:Сегодня произошел обмен политзаключенных Украины и России.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня счастливый для Украины, однако имена остальных удерживаемых в России украинцев не должны забываться.

"Не тот самолет назвали "Мечта". Наши наконец-то дома! Важный и счастливый день для Украины! РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст. Однажды мы будем приветствовать их всех на родной земле! С возвращением! Украина победит! Слава героям!", - написал Аваков на своей странице в Твиттере в субботу.

Сегодня утром из московского СИЗО "Лефортово", где находились украинские пленные выехало два автобуса.

Украине выдали всех задержанных в Керченском проливе моряков, обмен произошел в формате "35 на 35" под поручительство Денисовой.

Самолеты с 35 освобождаемыми гражданами одновременно вылетели из Украины и России

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

Обнародован официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.