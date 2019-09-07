Зеленский: Я и Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности

Новости Украины:Зеленский сообщил, что он и Путин выполнили свои договоренности по первому этапу завершения войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена удерживаемыми гражданами РФ и Украины, который происходит в субботу, завершается.

"Можно сказать, что обмен завершен. Самолеты еще в воздухе, но скоро приземлятся в Москве и Киеве", - сказала она.

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.