Новости Украины:По словам второго президента Украины, Леонида Кучмы, Франция и Германия будут подталкивать Украину к компромиссам с Москвой.

По мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучми, главы Франции и Германии будут "заставлять" Украину пойти на уступки России.

По его словам, он не рассчитывает что Зеленскому будет просто, ведь он будет один против троих человек.

В своем комментарии Associated Press,Леонид Кучма, обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать украинскою сторону к неприемлемым компромиссам. Например, утвердить план по проведению местных выборов на территории, которую контролируют боевики, но без всякого контроля со стороны украинского правительства.

Он пояснил, что Украина связана мирными соглашениями, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала своих боевиков и вернула Украине контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

В своем недавнем заявлении, глава МИД России Сергей Лавров, назвал условия для проведения саммита лидеров "нормандского формата". По словам Лаврова Украина должна заффексирвать на бумаге формулу Франка-Вальтера Штайнмайера, по которой Донбасс получит особый статус. В Кремле называют это "домашним заданием" Киева.

Раннее, президент Украины Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

По плану Штайнмаера, Украина должна одновременно принять в конституцию поправки, по которым Донбасс получит особый статус, и проведет там выборы. по этого Россия выведет войска с территории Донбасса.

В тоже время, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщил, что в "формуле Штанмаера" нет пункта о выводе Российских войск.