Кучма анонсировал обсуждения масштабного отвода сил на Донбассе

Новости Украины:Украина намерена отвести силы от Петровского и Золотого с перспективой полного развода сил на Донбассе.

Второй украинский президент, официальный представитель от Украины в Трехсторонней контактной группе по Минским соглашениям Леонид Кучма заявил о намерении утвердить на следующем заседании отвода сил из населенных пунктов Луганской области. Об этом он сказал на ежегодном форуме YES, организованным Виктором Пинчуком.

По словам Кучмы, речь идет об отводе сил от Петровского и Золотого с дальнейшим отводом техники и личного состава вдоль всей линии соприкосновения. Следующее заседание, по словам второго президента Украины, состоится на следующей неделе 18 сентября. Окончательное время будет определено позже. Усилия по отводе вооружения являются ключевыми в вопросах безопасности Украины.

Военные на Донбассе продолжают обсуждение вопроса относительно разведения сил и на других участках.

Леонид Кучма добавил, что Владимир Зеленский поставит вопрос отведения сил на следующей встрече в «нормандском формате», кроме этого, будет обсуждаться полное прекращение боевых действий на линии соприкосновения.

Для выполнения Минских договоренностей и обеспечения безопасности в регионе сторонам необходимо отвести силы на линии конфликта на 2 километра.

По словам представителя ТКГ, говорить о контроле над границей Украины и России в донбасском регионе пока нету смысла. Для этого необходимо контролировать приграничную территорию, а процесс должен быть постепенным.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.