"Нормандский формат": чего ожидать от предстоящей встречи

Новости Украины:Александр Данилюк заявил, что сувернитет украины эта та "красная линия" которую никто переступать не будет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ожидает, что инициативы главы государства Владимира Зеленского по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и разведению войск в Станице Луганской будут способствовать прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе во время предстоящих переговоров в "нормандском формате" на высшем уровне.

Об этом Данилюк сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Секретарь СНБО сообщил о "красных линиях", которые украинская сторона придерживается при ведении международных переговоров.

""Красные линии" мы давно сказали - суверенитет Украины должен уважаться. Мы не пойдем на те условия, которые ослабляют Украину. Это главная "красная линия", она в переговорах очень просто придерживается. Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проигрываем", - заявил Данилюк.

"Сейчас президент Зеленский ввел несколько инициатив, в частности: обмен пленными, разведение войск в Станице Луганской, и его инициативы уже принесли определенный результат. Это дает нам надежду на то, что будет соответствующий прогресс, в частности в "нормандском формате", - подчеркнул он.

25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств у Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".

Сегодня, 13 сентября, Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в "нормандском формате" на самом высоком уровне до конца сентября.