Данилюк провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны

Новости Украины:Секретарь СНБО обсудил со стратегическими советниками высокого уровня Минобороны имплементацию реформ в секторе безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился со стратегическими советниками высокого уровня Министерства обороны Украины (DRAB - Defence Reform Advisory Board) и обсудил с ними реформы в данном секторе.

"Собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине, имплементацию реформ в секторе безопасности и обороны Украины, в частности, реформу Службы безопасности Украины. Также стороны определили перспективы сотрудничества в рамках Консультативного совета по оборонной реформе, в частности, вопросы модернизации Вооруженных сил Украины", - сообщила пресс-служба СНБО.

Данилюк поблагодарил представителей Консультативного совета за советы и предложения и заверил в четком векторе команды президента Украины Владимира Зеленского по реформированию силовых органов, в частности, Вооруженных сил Украины.

Во встрече приняли участие представители от Канады, Швеции, Германии, Литвы, Польши, Великобритании и США.