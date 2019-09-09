В СНБО подытожили встречу с главой МИД Молдовы

Новости Украины:Секретарь СНБО Украины и глава МИД Молдовы обсудили вопросы энергобезопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на встрече в Киеве обсудили совместные государственные проекты и вопросы энергетической безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Twitter.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности газоснабжения", - сообщила пресс-служба СНБО в понедельник.

.@Danylyuk_O провів зустріч з Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску. Обговорено питання двостороннього співробітництва, спільні українсько-молдовські державні проекти та питання енергетичної безпеки.https://t.co/2t8F7f52UU pic.twitter.com/BdWVbxyJnc — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) September 9, 2019

Данилюк поблагодарил Молдову за поддержку вектора Украины в новых политических условиях и подчеркнул важность координации позиций сторон в вопросах энергобезопасности.

Во встрече также приняли участие посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан и советник премьер-министра Молдовы по внешней политике и стратегическому планированию Владимир Кульминский.