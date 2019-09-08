Данилюк об общении с Коломойским: У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов

Новости Украины:Данилюк отметил, что ему с Коломойским обсуждать нечего.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что на своем посту он не имеет никакого отношения к крупным бизнесменам.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода в ответ на вопрос ведущего, общался ли Данилюк с Коломойским в рамках процесса национализации "Приватбанка" и после того.

"Мне нечего обсуждать с Игорем Валерьевичем Коломойским. Тогда был процесс, в котором я представлял правительство Украины, которое принимало решение о переходе банка в собственность. Конечно, пришлось вести этот процесс", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что на тот момент у них "должны быть переговоры с ним о том, как это будет происходить, чтобы не пострадали вкладчики".

"А сейчас я секретарь СНБО. У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов, которыми я занимаюсь. И никакого отношения к крупным бизнесменам это не имеет", - заявил Данилюк.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 миллиардов гривень.