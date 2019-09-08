Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права
Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права
Пилот Феррари стал победителем Гран-при Италии (Фото)
Пилот Феррари стал победителем Гран-при Италии (Фото)
Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)
Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Данилюк об общении с Коломойским: У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов

Данилюк об общении с Коломойским: У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Данилюк отметил, что ему с Коломойским обсуждать нечего.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что на своем посту он не имеет никакого отношения к крупным бизнесменам.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода в ответ на вопрос ведущего, общался ли Данилюк с Коломойским в рамках процесса национализации "Приватбанка" и после того.

"Мне нечего обсуждать с Игорем Валерьевичем Коломойским. Тогда был процесс, в котором я представлял правительство Украины, которое принимало решение о переходе банка в собственность. Конечно, пришлось вести этот процесс", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что на тот момент у них "должны быть переговоры с ним о том, как это будет происходить, чтобы не пострадали вкладчики".

"А сейчас я секретарь СНБО. У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов, которыми я занимаюсь. И никакого отношения к крупным бизнесменам это не имеет", - заявил Данилюк.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155 миллиардов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, СНБО, Александр Данилюк, Игорь Коломойский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
05 Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минобороны станет акционером &quot;Укроборонпрома&quot;
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"
Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России
Родственники жертв MH17 разочарованы выдачей Цемаха в РФ
Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)
Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь