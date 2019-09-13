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Зеленский сообщил подробности о переговорах в "нормандском формате"

Зеленский сообщил подробности о переговорах в "нормандском формате"
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам президента Владимира Зеленского, затягивать с проведением встречи нельзя, потому что на Донбассе ежедневно гибнут украинские бойцы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится до конца сентября.

Об этом Зеленский сообщил в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Что касается разведения войск. Это тоже чувствительная тема. Да, мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы, там мы начали строить мост. Это с гуманитарной точки зрения очень правильно. Следующий этап, согласно Минским договоренностям, - разведение в Петровском и Золотом. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает встречи со своими коллегами из Германии, Франции и России. "Ждем встречи в "нормандском формате" лидеров четырех стран.

Ждем эту встречу, честно обращаемся к нашим западным партнерам и к концу сентября ждем этой встречи", - добавил президент. Зеленский выразил надежду, что встреча обязательно состоится. "Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - добавил он.

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25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

7 сентября Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

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Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.

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Ангела Меркель, Россия, Владимир Путин, Президент Украины, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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