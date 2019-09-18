Пленные и безопасность - главные темы на встрече ТКГ в Минске

Новости Украины:Пресс-секретарь Кучмы рассказала, что будут обсуждать на сегодняшней встрече в Минске.

Сегодня в Минске состоится заседание ТГК по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя от Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, основными темами на встрече будет безопасность на Донбассе, а также освобождение пленных.

Некоторые сепаратистские СМИ сообщают, что на заседании Трехсторонней контактной группы будут обсуждать "безопасность лиц, которых планируют обменять".

Последнее заседание ТКГ прошло 4 сентября. По его итогам представитель ОБСЕ в ТГК по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, Мартин Сайдик заявил про некий оптимизм.

В данное время обстрелы на Донбассе продолжаются, несмотря на провозглашенное там, с 21 июля, перемирие.

Военные действия на территории Донбасса продолжаются с 2014 года после того как РФ оккупировала Крым. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков. В Кремле же, все обвинения считают надуманными и заявляют, что на востоке Украине могут находиться разве что русские "добровольцы".

По оценкам ООН, состоянием на 31 декабря 2018 года, жертвами конфликта на Донбассе стали от 12 до 13 тысяч человек.