Зеленский обозначил главные темы будущего саммита "Нормандской четверки"

Новости Украины:На встрече "Нормандской четверки" будут рассматриваться "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" на встрече лидеров государств Нормандской четверки.

"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что на переговорах в "Нормандском формате" по вопросу реализации Минских договоренностей Украина будет бороться за защиту "каждой капли" украинских национальных интересов.

"Мы будем работать, и будем бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - сказал он.

Зеленский указал, что на встрече лидеров государств "Нормандского формата" необходимо обсудить все пункты Минских договоренностей.

"Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша с вами страна", - заявил он.

Как известно, "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

28 августа президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники договорились о скором проведении саммита в "Нормандском формате". Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины (ОПУ), Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. "Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", – подчеркнули в ОПУ.

29 августа Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которой Макрон подтвердил намерение провести встречу в "Нормандской формате" в ближайшее время.

Советники глав государств "Нормандского формата" на встрече 2 сентября в Берлине должны были обсудить повестку будущей встречи лидеров, а также саму подготовку встречи. Однако по итогам встречи они не согласовали дату саммита глав государств "Нормандского формата".

Как заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры (РФ) Алексей Чеснаков, помощники лидеров "нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита. По его словам, на встрече обсуждались условия, при которых саммит может состояться. "Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера. Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе", - сказал он.

При этом 9 сентября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - сообщается на странице ОПУ в Facebook.