Зеленский: Операция по обмену с Россией была "сверхсложной"

Владимир Зеленский провел встречу с, вернувшимися домой из российского плена, украинскими моряками. Во время беседы глава Украинский президент заявил, что операция по их освобождению была "сверхсложной". Передает пресс-служба Владимира Зеленского. Там также сообщили, что Владимир Зеленский поздравил моряков с возвращением домой. Отдельно, глава государства, поблагодарил их родных и близких.
"Они - такие же герои как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали" - передает слова президента его пресс-служба.
Зеленский подчеркнул, что операция по их освобождению была очень сложной. По словам гаранта, это все усложнялось тем, что нужно было держать все в секрете. А в обстоятельствах, когда в операции участвует такое количество людей, это было не просто.
Кроме этого, Зеленский поарил морякам ценные презенты в виде президентских часов. Как сообщалось ранее, командование Военно морских сил Украины приняло решение наградить моряков орденами. Кроме этого им присвоили новые военные звания.
Напомним, 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен в формате "35 на 35".