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Украинские моряки готовы давать показания по своему делу в режиме онлайн

Украинские моряки готовы давать показания по своему делу в режиме онлайн
16:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время пресс-конференции, моряки сообщили об уголовном деле, которое заведено на территории РФ, а также о готовности давать показания.

Освобожденные украинские моряки заявляют, что готовы ответить на все необходимые вопросы по их делу, которое заведено в РФ. Об этом на пресс-конференции заявил Денис Гриценко, передает "Радио свобода". 

Он сообщил, что дело уголовное никуда не исчезло и следствие продолжается. В случае необходимости, ребята готовы свидетельствовать, но не на территории Росси а в онлайн режиме.

На днях, Людмила Денисова, обнародовала информацию о том, что против части украинцев которые вернулись домой, на территории РФ продолжаются следственные действия. в том числе и против украинских моряков. 

Денисова сообщила, что в данным момент идет ознакомлении с материалами следствия. Моряки их уже видели. Теперь с ними должны ознакомится адвокаты. Она так же напомнила, что морской трибунал ОНН не требует от России прекращения дела против укранских моряков. Однако, он настаивает на том, чтобы Россия немедленно освободила захваченных моряков и корабли. 

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Как сообщалось ранее, моряки, освобожденные из плена Кремля, собрали деньги для осужденного по репрессивной статье российского волонтера Константина Котова - помощника правозащитницы Виктории Ивлевой, которая 8 месяцев помогала нашим военным.

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Украина, Россия, Моряки, Морской трибунал ОНН.
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