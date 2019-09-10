Полозов предостерег украинцев от посещения оккупированного РФ Крыма

Новости Украины:Российский адвокат Николай Полозов предостерег граждан Украины от посещения оккупированного Крыма и России.

"Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Адвокат также убежден, что объяснять людям риски обязаны СМИ и государство.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.