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В Германии назвали недействительными выборы в Крыму

В Германии назвали недействительными выборы в Крыму
20:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Берлин не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Официальный Берлин не признает воскресные "выборы" в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, размещенном в Twitter ведомства.

"Местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не действительны", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что это - незаконно аннексированные Россией территории. Выборы на украинской территории должны быть организованы Украиной, подчеркивают в МИД.

Польша не признала "местные выборы" в Крыму

Как известно, 8 сентября в РФ прошли местные выборы, в том числе в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

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Германия, Россия, Крым, РФ.
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