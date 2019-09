В Германии назвали недействительными выборы в Крыму

Официальный Берлин не признает воскресные "выборы" в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, размещенном в Twitter ведомства.

"Местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не действительны", - говорится в заявлении.

Statement: The European Union does not recognise the holding of Russian local elections in the Crimean peninsula https://t.co/pkHsV14uqW

