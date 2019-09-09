В Германии назвали недействительными выборы в Крыму

Новости мира:Берлин не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Официальный Берлин не признает воскресные "выборы" в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, размещенном в Twitter ведомства.

"Местные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не действительны", - говорится в заявлении.

Statement: The European Union does not recognise the holding of Russian local elections in the Crimean peninsula https://t.co/pkHsV14uqW — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) September 9, 2019

В нем отмечается, что это - незаконно аннексированные Россией территории. Выборы на украинской территории должны быть организованы Украиной, подчеркивают в МИД.

Как известно, 8 сентября в РФ прошли местные выборы, в том числе в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.