Польша не признала "местные выборы" в Крыму

Новости мира:Польша отказалась признавать законными выборы в оккупированном Россией Крыму.

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

"Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проведенные в Автономной Республике Крым в Украине, в том числе выборы в так называемый Государственный совет Республики Крым, так называемые Законодательное Собрание города Севастополя и так называемый Севастопольский городской совет, проведенные властями Российской Федерации 8 сентября", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В этом контексте Польша считает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых выборов недействительными", - отметили в МИД.

"Одновременно мы хотели бы обратить внимание на ситуацию, которая неуклонно ухудшается, с правами человека в оккупированном Крыму, ограничения свободы собраний и вероисповедания, неоднократные незаконные задержания, которые особенно касаются крымских татар. Мы призываем к международной солидарности в противостоянии таким действиям, предпринимаемых Российской Федерацией на аннексированном полуострове" - говорится в заявлении МИД Польши.

8 сентября в России - единый день голосования, в этот день состоялось около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.