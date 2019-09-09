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Польша не признала "местные выборы" в Крыму

Польша не признала "местные выборы" в Крыму
09:33 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Польша отказалась признавать законными выборы в оккупированном Россией Крыму.

Министерство иностранных дел Польши считает незаконными так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму.

"Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проведенные в Автономной Республике Крым в Украине, в том числе выборы в так называемый Государственный совет Республики Крым, так называемые Законодательное Собрание города Севастополя и так называемый Севастопольский городской совет, проведенные властями Российской Федерации 8 сентября", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В этом контексте Польша считает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых выборов недействительными", - отметили в МИД.

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"Одновременно мы хотели бы обратить внимание на ситуацию, которая неуклонно ухудшается, с правами человека в оккупированном Крыму, ограничения свободы собраний и вероисповедания, неоднократные незаконные задержания, которые особенно касаются крымских татар. Мы призываем к международной солидарности в противостоянии таким действиям, предпринимаемых Российской Федерацией на аннексированном полуострове" - говорится в заявлении МИД Польши.

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8 сентября в России - единый день голосования, в этот день состоялось около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

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Польша, Россия, Крым, МИД Польши, Выборы Крым.
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