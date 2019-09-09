Крымчане показательно продемонстрировали свое отношение к "выборам" в РФ

Новости Украины:Несмотря на низкую явку жителей оккупированного Крыма, пропутинская партия "Единая Россия" все же получает большинство голосов.

На российских выборах в парламенты Крыма и Севастополя лидирует правящая партия России “Единая Россия”. Об этом сообщается на Центральной избирательной комиссии России, Радио Свобода, Meduza и ТАСС.

Партия “Единая Россия” на выборах в аннексированном Крыму набирает 43,77% голосов псля обработки первых 1,08% протоколов. Далее следуют партии ЛДПР — 21,66%, КПРФ — 9,8%, “Справедливая Россия” — 7,17%, “Коммунисты России” — 5,18%, Партия пенсионеров — 3,54%, партия “Родина” — 2,29%, “Патриоты России” — 0,86%.

По словам председателя избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко, после подсчета 5,43% голосов “Единая Россия” лидирует с результатом 37,63%.

В Севастополе фиксировали низкую явку избирателей. Как сообщал ТАСС по состоянию на 12:00 явка составила всего 12,25%, когда по данным проекта Радио Свобода Крим.Реалии на 18 часов городская избирательная комиссия заявляла о явке в 25%.

Общая явка на российских “выборах в парламент Крыма” на 18 вечера составила 28,03%, что на 17% ниже, чем осенью 2014 года.

Напомним, воскресенье, 8 сентября, началось для россиян с единого дня голосования, в рамках которого состоятся около 5 тысяч выборов на разных уровнях сразу в 85 регионах страны.

На одном из избирательных участков российского города Волгограда скончался 49-летний кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков.