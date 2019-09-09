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В России на одном из избирательных участков умер кандидат в депутаты

В России на одном из избирательных участков умер кандидат в депутаты
00:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

В Волгограде (Россия) на избирательном участке скончался кандидат в депутаты.

На одном из избирательных участков российского города Волгограда скончался 49-летний кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков.

Об этом сообщают "РИА Новости".

В Волгоградской областной избирательной комиссии рассказали, что Чистяков умер после планового обхода избирательных участков в Волгограде.

Обстоятельства смерти кандидата в Волгоградскую областную думу уточняются. Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

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В МИД напомнили, что "выборы" в Крыму является грубым нарушением международного права, Конституции и законодательства Украины, а также призвали международных партнеров усилить давление на Россию.

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Россия, РФ, Кандидат, Умер, Голосование, Вадим Чистяков.
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