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На пороге львовского магазина после кражи водки умер мужчина

На пороге львовского магазина после кражи водки умер мужчина
15:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Зинкевич

Новости Украины:У львовского магазина с краденой бутылкой водки скончался мужчина.

Житель Львова после успешной кражи водки из одного из магазинов умер на его пороге. Об этом написал в Facebook депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

По его словам, кража водки произошла на улице Кульпарковской, 126 у одного из магазинов. Мужчина не остался незамеченным в своем правонарушении, и были вызваны сотрудники полиции.

Выйдя из магазина, так и не успев выпить краденный алкогольный напиток, мужчина скончался на его пороге. Депутат Зинкевич предположил, что смерть случилась в результате того, что мужчина «перенервничал» или «не получил порцию».

В Украине значительно подорожал алкоголь

Львовские правоохранители пока не давали оценки случившемуся, инцидент будет расследован прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. 

Ранее деятельность подпольного водочного цеха пресекли во Львовской области сотрудники управления защиты экономики и следователи ГУ Нацполиции во Львовской области.

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Все по теме:

Львов, Водка, Кража, Игорь Зинкевич.
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