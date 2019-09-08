На пороге львовского магазина после кражи водки умер мужчина

Новости Украины:У львовского магазина с краденой бутылкой водки скончался мужчина.

Житель Львова после успешной кражи водки из одного из магазинов умер на его пороге. Об этом написал в Facebook депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

По его словам, кража водки произошла на улице Кульпарковской, 126 у одного из магазинов. Мужчина не остался незамеченным в своем правонарушении, и были вызваны сотрудники полиции.

Выйдя из магазина, так и не успев выпить краденный алкогольный напиток, мужчина скончался на его пороге. Депутат Зинкевич предположил, что смерть случилась в результате того, что мужчина «перенервничал» или «не получил порцию».

Львовские правоохранители пока не давали оценки случившемуся, инцидент будет расследован прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Ранее деятельность подпольного водочного цеха пресекли во Львовской области сотрудники управления защиты экономики и следователи ГУ Нацполиции во Львовской области.