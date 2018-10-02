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В Украине значительно подорожал алкоголь

В Украине на 5-20 % подорожал алкоголь
11:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Со второго октября цены на алкоголь повысились на 5%-20%.

Со 2 октября в Украине повысится стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен. Рост цен составит от 5% до 20%.

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривни, до 321 гривни, розничные — на 12,4%, или на 49,24 гривни, до 447 гривень, пишет ZN.ua.

Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривень (против 79,55 грн до подорожания), а бутылка сухого вина обойдется в 42 гривни, крепленые вина и вермуты подорожают до 49 гривень за бутылку (или на 8,9%), бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - до 89 гривень.

Также на 12% подорожают виски джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: "4" звезды - до 139,3 гривни, "5" звезд - до 151,7 гривни. Второй этап повышения цен на алкоголь произойдет с 1 января 2019 года, когда на 9% повысятся акцизы.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Алкоголь, Водка, Розничные цены, Цены на алкоголь.
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