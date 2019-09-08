День голосования в России: кого сегодня выбирают россияне (Фото)

Россияне сегодня выбирают депутатов, губернаторов и других местных глав в рамках дня голосования.

Воскресенье, 8 сентября, началось для россиян с единого дня голосования, в рамках которого состоятся около 5 тысяч выборов на разных уровнях сразу в 85 регионах страны.

Граждане России будут выбирать:

депутатов 13 законодательных собраний;

губернаторов в 16 регионах;

депутатов городских дум в 22 админцентрах;

глав муниципальных образований в 3 столицах регионов.

Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская область будут выбирать депутатов в Госдуму на довыборах.

По состоянию на утро воскресенья, на выборах в Московскую городскую думу явка составила 23%.

Дни голосования в России проходят с 2006 года и общее их количество достигло 20. Первые шесть лет такие дни проходили 2 раза в год, затем их количество сократилось до одного.

Отмечается, что в голосовании принял участие самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, накануне выборов в штабе Алексея Навального восемь человек задержали и увезли на автозаке в неизвестном направлении.

В столице России последние несколько месяцев проходят акции протестов за честные выборы, целью которых оспорить недопуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Российские силовики жестко разгоняли протестующих, митинги которых достигали более 47 тысяч человек.

Журналиста Илью Азара, юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также оппозиционера Николая Ляскина, задержанных в связи с акцией 31 августа в Москве, отпустили из полиции.