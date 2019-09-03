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Российских оппозиционеров выпустили на свободу

Российских оппозиционеров выпустили на свободу
07:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Ранее задержанные российские оппозиционеры Любовь Соболь, Илья Азар и Николай Ляскин выходят на свободу.

Журналиста Илью Азара, юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также оппозиционера Николая Ляскина, задержанных в связи с акцией 31 августа в Москве, отпустили из полиции.

Об этом сообщает BBC.

"Азара выпускают! Любовь Соболь также выпускают!" - сообщил правозащитный проект "Апология протеста". По его данным, Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий.

Ляскин сообщил, что в отношении его был составлен административный протокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций.

Административные дела всех троих связаны с несогласованной акцией оппозиции, которая прошла в Москве 31 августа. Это был первый за это лето несанкционированный массовый митинг, на котором не было задержаний, однако уже в понедельник московское управление МВД завело дело по административной статье о "нарушении установленного порядка проведения собрания".

Протесты в Москве: сегодня без задержаний

Любовь Соболь, которая была одним из организаторов субботней акции, была задержана и доставлена в отделение полиции. Позднее в ОВД также оказались оппозиционный политик Николай Ляскин и журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Оба они участвовали в шествии.

Илья Азар сообщил о своем задержании в телеграм-канале. "Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину", - написал Азар.

Азару грозит до 30 суток административного ареста. Ранее его штрафовали на 10 тыс. рублей за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.

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Россия, Протесты, РФ, Мосгордума, Илья Азар, Любовь Соболь.
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