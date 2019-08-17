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В Москве начались очередные протесты

В Москве начались очередные протесты
13:37 Сегодня Телеграф УНН

Акции протестов в Москве начались с митинга коммунистов и продолжаться одиночными пикетами.

В центре российской столицы Москвы на проспекте Сахарова начался митинг партии КПРФ за честные выборы. Параллельно, на Бульварном кольце в 14 часов начнётся серия одиночных пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Митинг на проспекте Сахарова организован коммунистической партией и согласован с властями. По состоянию на 12 часов по Москве на него пришли около 3 тысяч человек. На акции выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ранее заявлявший, что несогласованная с властями акция 27 июля была "оскалом оранжевой проказы".

Акция на Бульварном кольце организована муниципальными депутатами Ильёй Азаром, Андреем Моревым и Еленой Филиной. Серия одиночных пикетов запланирована у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.

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По этому маршруту депутаты планировали провести марш до митинга коммунистов на Сахарова, но мэрия им в этом отказала. После этого организаторы пытались согласовать массовые пикеты по маршруту, но чиновники не согласились и не это.

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако иногда полиция задерживает их участников, придумывая для этого другие обоснования.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение было раскритиковано правозащитниками и политическими экспертами.

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Акция протеста, Выборы, Москва, Россия, Протесты.
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