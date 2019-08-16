Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы

Новости мира:В Гонконге хотят добиться отмены нового закона об экстрадиции.

В Гонконге демонстранты вновь вышли на улицы, чтобы добиться выполнения своего требования - отмена нового закона об экстрадиции.

Об этом сообщает ITV.

"Жители Гонконга вышли на улицы для 11-го раунда протестов", - говорится в сообщении.

Эта акция отличается от других, которые проходили в последние дни, поскольку проходит мирно и с разрешения власти.

Ранее сообщалось, что Пекин переместил бронетехнику к административной границе Гонконга. Правительство КНР разместило отряды военизированной полиции в Шензене, городе на границе со Специальным административным регионом (Гонконг).

Хотя по состоянию на сегодняшний день Пекин не объявил о планах относительно направления военных подразделений в Гонконг, согласно конституции Гонконга это разрешается.

Как сообщалось, посол КНР в Великобритании Лю Сяоминг заявил, что китайское правительство «не будет сидеть сложа руки и наблюдать» в случае обострения гонконгского кризиса. В Гонконге уже в течение двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.