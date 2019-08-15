Протесты в Гонконге: Трамп задумался о личной встрече с Си Цзиньпином

Новости мира:Трамп предлагает Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить Гонконг.

Президент США Дональд Трамп озвучил в твиттере идею о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения кризиса в Гонконге.

"У меня нет сомнений в том, что если председатель Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это. Может, нужна личная встреча (лидеров США и КНР - Ред.)?", - написал он в твиттере в четверг, комментируя акции протеста, продолжающиеся в Гонконге.

Также Трамп назвал Си Цзиньпина жестким переговорщиком, хорошим человеком и "выдающимся лидером, которого очень уважает собственный народ".

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.