В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек

В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском.

В штабе Навального восемь человек задержали и увезли на автозаке в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"Восемь человек задержано в штабе Навального, их повезли куда-то на автозаке. Полиция по-прежнему находится в помещении штаба", - говорится в сообщении.

В среду вечером в студию YouTube канала "Навальный Live", офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и московский штаб политика пришли люди в масках для проведения обыска, о чем сообщил глава штаба Навального Леонид Волков. Также силовики находятся в московском центре сбора подписей Навального.

ОМОН пришел в студию "Навальный Live" незадолго до начала прямого эфира, который должен был провести сам Навальный. По словам политика, дверь в студию выломали. Руководитель группы силовиков поручил никого не пускать в офис, в том числе адвокатов, добавил Навальный.

В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском; один из них представился следователем. Сотрудникам штаба сообщили о проведении следственных действий. Камеры видеонаблюдения силовики закрыли флагом России.

От нашей студии не осталось ничего. Забрали абсолютно все компьютеры, мониторы, суфлеры, камеры, свет, серверную, документы из сейфа, жесткие диски, телефоны, ноутбуки, airpods, даже еду. Поддержите нас! Не дайте жуликам и ворам остановить нашу работу: https://t.co/jQsMnfoH68 pic.twitter.com/0tNGSJcZ9k — Навальный LIVE (@navalnylive) September 5, 2019

О причинах прихода силовиков официально не сообщается. По данным некоторых СМИ, это связано с делом против ФБК "об отмывании денег".

Об уголовном деле об "отмывании заведомо преступных денег" в ФБК Следственный комитет объявил 3 августа. Изначально в деле фигурировала сумма "порядка миллиарда рублей".

8 августа следователи провели обыски у сотрудников ФБК. Тогда же был наложен арест на счета фонда. В постановлениях на обыски вменяемая фонду сумма отмытых средств снизилась до 75 миллионов рублей.