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В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек

В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
02:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском.

В штабе Навального восемь человек задержали и увезли на автозаке в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"Восемь человек задержано в штабе Навального, их повезли куда-то на автозаке. Полиция по-прежнему находится в помещении штаба", - говорится в сообщении.

В среду вечером в студию YouTube канала "Навальный Live", офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и московский штаб политика пришли люди в масках для проведения обыска, о чем сообщил глава штаба Навального Леонид Волков. Также силовики находятся в московском центре сбора подписей Навального.

ОМОН пришел в студию "Навальный Live" незадолго до начала прямого эфира, который должен был провести сам Навальный. По словам политика, дверь в студию выломали. Руководитель группы силовиков поручил никого не пускать в офис, в том числе адвокатов, добавил Навальный.

В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском; один из них представился следователем. Сотрудникам штаба сообщили о проведении следственных действий. Камеры видеонаблюдения силовики закрыли флагом России.

 

О причинах прихода силовиков официально не сообщается. По данным некоторых СМИ, это связано с делом против ФБК "об отмывании денег".

Об уголовном деле об "отмывании заведомо преступных денег" в ФБК Следственный комитет объявил 3 августа. Изначально в деле фигурировала сумма "порядка миллиарда рублей".

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8 августа следователи провели обыски у сотрудников ФБК. Тогда же был наложен арест на счета фонда. В постановлениях на обыски вменяемая фонду сумма отмытых средств снизилась до 75 миллионов рублей.

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Россия, ОМОН, Алексей Навальный, ФБК, Обыски.
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