Военный вертолет Ми-8 разбился в России

По информации Минобороны РФ, экипаж сумел выбраться из вертолета и не пострадал.

В Саратовской области в России разбился военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", – сказал собеседник агентства.

Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что вертолет загорелся при взлете: "Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет".

А в Минобороны России тем временем сообщили, что Ми-8 опрокинулся при разгоне: "Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было… По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси".

На сайте радио "Говорит Москва" разместили фото, которое якобы сделано недалеко от места происшествия.