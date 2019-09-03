Самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим самолетом.

Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим самолетом, на борту которого не было пассажиров.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями. Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров отправят в столицу КНР другим самолетом.

5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.