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Военный самолет потерпел крушение в России

Военный самолет потерпел крушение в России
16:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Сейчас специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков.

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ.

Об этом во вторник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ. Сейчас специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве.

Указывается, что полеты проводились с аэродрома Буденновск.

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Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин.

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Россия, Самолет, РФ, Минобороны РФ, Су-25УБ.
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