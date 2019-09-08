В день выборов в Москве систематически задерживали активистов

В Москве 8 сентября, в единый день голосования на выборах разного уровня во всех регионах РФ, силовики задержали более 15 человек, в том числе журналиста, муниципального депутата Илью Азара и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.
Об этом сообщает "Новая газета".
"Среди задержанных — спецкор "Новой газеты" Илья Азар, участница Pussy Riot Мария Алехина и фотограф (волонтер, помогавший украинским политзаключенным - ред.) Виктория Ивлева", - сообщает издание.
Уточняется, что позже Илью Азара отпустили.
Задержанных возле мэрии Москвы везут в ОВД Мещанский.
В автозаке: Татьяна Усманова, Мария Алехина, Максим Кондратьев, Мария Черных, Елена Филина, Виктор Котов, Анастасия Хромова,Мария Кузнецова,Анна Лойко, Евгений Овчаров, Станислав Топорков,Кристина Топоркова и Виктория Ивлева pic.twitter.com/VD5OzdphYV
— Объединённые Демократы (@od_spb) September 8, 2019
В этот день ряд людей вышли "на прогулку" в центр Москвы в футболках с изображением политзаключенных, задержанных за участие в недавних акциях протеста. Некоторых уже успели осудить. Несмотря на то, что это была не акция, людей начали задерживать.
В Москве на Тверской задержали участников акции в поддержку политзаключенных.
Среди них журналисты Илья Азар, Виктория Ивлева, участница Pussy Riot Мария Алехина. Полицейские задерживали всех, кто был в майках в защиту политзаключенных.
Всего задержаны более 10 человек pic.twitter.com/KP6ofxp5Es
— Лентач (@the_lentach) September 8, 2019
Одиночные задержания в день выборов проходят также в других городах России, в частности, в Петербурге, Пензе, Томске.