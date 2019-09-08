В день выборов в Москве систематически задерживали активистов

Москве задержали 15 человек, среди них известные активисты Азар, Ивлева, Алехина.

В Москве 8 сентября, в единый день голосования на выборах разного уровня во всех регионах РФ, силовики задержали более 15 человек, в том числе журналиста, муниципального депутата Илью Азара и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Среди задержанных — спецкор "Новой газеты" Илья Азар, участница Pussy Riot Мария Алехина и фотограф (волонтер, помогавший украинским политзаключенным - ред.) Виктория Ивлева", - сообщает издание.

Уточняется, что позже Илью Азара отпустили.

Задержанных возле мэрии Москвы везут в ОВД Мещанский. В автозаке: Татьяна Усманова, Мария Алехина, Максим Кондратьев, Мария Черных, Елена Филина, Виктор Котов, Анастасия Хромова,Мария Кузнецова,Анна Лойко, Евгений Овчаров, Станислав Топорков,Кристина Топоркова и Виктория Ивлева pic.twitter.com/VD5OzdphYV — Объединённые Демократы (@od_spb) September 8, 2019

В этот день ряд людей вышли "на прогулку" в центр Москвы в футболках с изображением политзаключенных, задержанных за участие в недавних акциях протеста. Некоторых уже успели осудить. Несмотря на то, что это была не акция, людей начали задерживать.

В Москве на Тверской задержали участников акции в поддержку политзаключенных. Среди них журналисты Илья Азар, Виктория Ивлева, участница Pussy Riot Мария Алехина. Полицейские задерживали всех, кто был в майках в защиту политзаключенных. Всего задержаны более 10 человек pic.twitter.com/KP6ofxp5Es — Лентач (@the_lentach) September 8, 2019

Одиночные задержания в день выборов проходят также в других городах России, в частности, в Петербурге, Пензе, Томске.