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В день выборов в Москве систематически задерживали активистов

В день выборов в Москве систематически задерживали активистов
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Москве задержали 15 человек, среди них известные активисты Азар, Ивлева, Алехина.

В Москве 8 сентября, в единый день голосования на выборах разного уровня во всех регионах РФ, силовики задержали более 15 человек, в том числе журналиста, муниципального депутата Илью Азара и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Среди задержанных — спецкор "Новой газеты" Илья Азар, участница Pussy Riot Мария Алехина и фотограф (волонтер, помогавший украинским политзаключенным - ред.) Виктория Ивлева", - сообщает издание. 

Уточняется, что позже Илью Азара отпустили.

В этот день ряд людей вышли "на прогулку" в центр Москвы в футболках с изображением политзаключенных, задержанных за участие в недавних акциях протеста. Некоторых уже успели осудить. Несмотря на то, что это была не акция, людей начали задерживать.

Викторию Ивлеву, помогавшую пленным украинцам в РФ, задержали

Одиночные задержания в день выборов проходят также в других городах России, в частности, в Петербурге, Пензе, Томске.

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Все по теме:

Москва, Россия, Задержания, Мария Алехина, Илья Азар, Виктория Ивлева.
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