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Викторию Ивлеву, помогавшую пленным украинцам в РФ, задержали

Викторию Ивлеву, помогавшую пленным украинцам в РФ, задержали
21:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве задержали активистку Викторию Ивлеву.

Полицейские задерживали всех, на ком были надеты футболки с именами политзаключенных.

В Москве в районе Тверской улицы сотрудники полиции задержали активистку Викторию Ивлеву и журналиста Илью Азара, которого вскоре отпустили.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

По их данным, также задержаны журналист Максим Кондратьев, муниципальный депутат Виктор Котов и начальник предвыборного штаба фигуранта "московского дела" Егора Жукова Евгений Овчаров.

Телеграм-канал "Объединенные демократы" также сообщает о задержании участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

На Тверской улице в воскресенье, 8 сентября, должны были пройти пикеты в поддержку политзаключенных.

Алехина сообщила "Медиазоне", что задержаны как минимум девять человек. "Правозащита открытки" сообщила о 15 задержанных, которых отвезли в Тверское ОВД.

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Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале написал, что полицейские задерживали всех, на ком были надеты футболки с именами политзаключенных.

Ранее на Пушкинской площади задержали семерых волонтеров движения "Объединенные демократы", которые раздавали листовки о фигуранте "московского дела" Егоре Жукове.

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Россия, Задержания, Илья Азар, Виктория Ивлева.
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