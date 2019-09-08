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Почти половина граждан Польши готова поддержать правящую партии на грядущих выборах

Почти половина граждан Польши готова поддержать правящую партии на грядущих выборах
17:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Польская партия власти может получить почти 50% на парламентских выборах.

Партия "Право и Справедливость" может получить на парламентских выборах поддержку около 47% поляков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал DoRzeczy.pl.

Опрос проводился по заказу DoRzeczy.pl агентством Estymator.

Согласно опросу, PiS может рассчитывать на 47,2%. Голосов, что на 2,3 пункта больше, чем в предыдущем опросе.

На втором месте оппозиционная Гражданская коалиция (состоит из Гражданской платформы, партии Nowoczesna и зеленых). За них готовы проголосовать 27,4% избирателей, что на 3 пункта меньше, чем раньше.

На третьем месте - левая коалиция, состоящая из партий Весна, SLD и Разем. За них готовы проголосовать 12,9% избирателей. При этом их поддержка выросла на 3,1 пункт.

В Сейм проходит еще одна коалиция, которую создали Польская крестьянская партия и популисты с Kukiz'15. Несмотря на уменьшение поддержки на 0,8%, за них готовы проголосовать 6% поляков.

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Таким образом, в Сейм не проходит блок Конфедерация - наиболее антиукраинская сила среди участников гонки. За них готовы проголосовать лишь 3,9% поляков.

Издание подсчитало, что при таком сценарии "ПиС" получит 249 мест в Сейме, Гражданская коалиция - 141 место, левые - 53, а крестьяне и Kukiz'15- еще 16 мест.

Напомним, парламентские выборы в Польше пройдут 13 октября.

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Польша, Выборы в Польше, “Право и Справедливость”.
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