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13 пенсия: правительство Польши готовит подарок для пенсионеров

13 пенсия: правительство Польши готовит подарок для пенсионеров
12:08 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Правительство Польши анонсировало повышение пенсий а также, планирует ввести 13 пенсию.

"Право и Справедливость" - партия власти в Польше накануне парламентских выборов анонсировала новый пакет социальных обещаний. Об этом сообщает Onet.pl.

Среди обещаний руководства правящей партии - увеличение минимальной зарплаты со следующего года до уровня 3 тыс злотых (около 21 тыс грн.). С 2023 минимальная плата должна вырости до 4 тыс злотых (около 28 тыс грн).

Также правящая партия не обошла и пенсионеров. Анонсировано увеличение минимальной пенсии с 1100 до 1200 злотых (около 8400 грн). А с 2021 обещано появление "тринадцатой" пенсии, которую должны получить подавляющее большинство пенсионеров.

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Еще одно обещание польских властей - расширение выплат фермерам.

При этом президент партии Ярослав Качиньский отверг домыслы о возможной замене на посту премьер-министра. "Матеуш Моравецкий прекрасно подходит к международным отношениям, и нет оснований его менять", -заявил он.

Напомним, 13 октября в Польше состоятся парламентские выборы.

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Польша, Пенсия, Правительство Польши, Увеличение пенсии.
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