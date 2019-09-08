13 пенсия: правительство Польши готовит подарок для пенсионеров

Новости мира:Правительство Польши анонсировало повышение пенсий а также, планирует ввести 13 пенсию.

"Право и Справедливость" - партия власти в Польше накануне парламентских выборов анонсировала новый пакет социальных обещаний. Об этом сообщает Onet.pl.

Среди обещаний руководства правящей партии - увеличение минимальной зарплаты со следующего года до уровня 3 тыс злотых (около 21 тыс грн.). С 2023 минимальная плата должна вырости до 4 тыс злотых (около 28 тыс грн).

Также правящая партия не обошла и пенсионеров. Анонсировано увеличение минимальной пенсии с 1100 до 1200 злотых (около 8400 грн). А с 2021 обещано появление "тринадцатой" пенсии, которую должны получить подавляющее большинство пенсионеров.

Еще одно обещание польских властей - расширение выплат фермерам.

При этом президент партии Ярослав Качиньский отверг домыслы о возможной замене на посту премьер-министра. "Матеуш Моравецкий прекрасно подходит к международным отношениям, и нет оснований его менять", -заявил он.

Напомним, 13 октября в Польше состоятся парламентские выборы.