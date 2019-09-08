ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)

Новости Украины:Под конец Второй мировой войны из территории Польши начали массово депортировать украинцев.

В Украине каждое второе воскресенье сентября отмечается годовщина трагических событий в 1944-1951 годов по депортации украинцев с территорий Лемковщицы, Западной Бойковщицы, Холмщины, Южного Подляшья, Надсяння и Любачивщины. Согласно постановление Верховной Рады от 18 декабря прошлого года депортированных украинцев вспоминают во второе воскресенье первого месяца осени.

Прокоммунистическое правительство соседней Польши в послевоенное время вело жестокую политику формирования государства одного этноса с исключением различными способами национальных меньшинств, которыми в послевоенное время были украинцы. Эту, нарушающую права человека, политик проводили национал-демократы Польши после заключения между УССР и Польского комитета нацосвобождения специального соглашения, которое предусматривало обоюдную депортацию украинцев с территории Польши и поляков и евреев с территории УССР, которые осенью 1939 года числились гражданами Польши.

Вся территория трех воеводств (Ряшевское, Люблинское и Краковское) была разделена на 15 частей и отдавалась под работу специальной польско-украинской комиссии, целью которой была работа над сбором данных и организацией депортации украинского населения.

В связи с отказом украинцев на добровольный выезд, власти Польши принялись за радикальные действия, которые заключались в искоренении украиноязычных школ, культурной общественной жизни, введении неподъемных налогов в агросфере, а также уничтожении церкви.

С середины октября по 31 декабря 1944 года власти Польши в основном из территории Холмщины депортировали более 20 тысяч человек, далее такие процессы продолжились на Холмщине, Лемкивщине, Западной Бойковщине и Надсянье, а общее число депортированных составило около 230 тысяч украинцев. В сентябре 1945 года за «добровольную» эвакуацию за считанные часы принялось Войско Польское. Депортированные не имели времени и возможности забрать или сохранить нажитое добро в виде скота, земли и накоплений.

Официально окончание репрессий завершилось в июне в 1946 году, а общее число выселенных украинцев достигает более 482 тысяч, однако реальная цифра, по заявлениями историков, гораздо больше.

Оставшиеся украинцы в количестве 150 тысяч были депортированы на северные и западные территории Польши в 1947 году в рамках операции «Висла», другие лишились места жительства и имущества в ходе пограничных обменов между СССР и Польшей в период с 1948 по 1951 годы.

На 9 сентября в Киеве запланированы мемориальные мероприятия ко дню памяти украинцев, 75 лет назад депортированных из Польши. Их организовывает Институт национальной памяти, а ознакомиться с программой можно на его странице в Facebook.