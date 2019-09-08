Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"
Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)

ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)

ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины:Под конец Второй мировой войны из территории Польши начали массово депортировать украинцев.

В Украине каждое второе воскресенье сентября отмечается годовщина трагических событий в 1944-1951 годов по депортации украинцев с территорий Лемковщицы, Западной Бойковщицы, Холмщины, Южного Подляшья, Надсяння и Любачивщины. Согласно постановление Верховной Рады от 18 декабря прошлого года депортированных украинцев вспоминают во второе воскресенье первого месяца осени.

Прокоммунистическое правительство соседней Польши в послевоенное время вело жестокую политику формирования государства одного этноса с исключением различными способами национальных меньшинств, которыми в послевоенное время были украинцы. Эту, нарушающую права человека, политик проводили национал-демократы Польши после заключения между УССР и Польского комитета нацосвобождения специального соглашения, которое предусматривало обоюдную депортацию украинцев с территории Польши и поляков и евреев с территории УССР, которые осенью 1939 года числились гражданами Польши.

Вся территория трех воеводств (Ряшевское, Люблинское и Краковское) была разделена на 15 частей и отдавалась под работу специальной польско-украинской комиссии, целью которой была работа над сбором данных и организацией депортации украинского населения.

В связи с отказом украинцев на добровольный выезд, власти Польши принялись за радикальные действия, которые заключались в искоренении украиноязычных школ, культурной общественной жизни, введении неподъемных налогов в агросфере, а также уничтожении церкви.

С середины октября по 31 декабря 1944 года власти Польши в основном из территории Холмщины депортировали более 20 тысяч человек, далее такие процессы продолжились на Холмщине, Лемкивщине, Западной Бойковщине и Надсянье, а общее число депортированных составило около 230 тысяч украинцев. В сентябре 1945 года за «добровольную» эвакуацию за считанные часы принялось Войско Польское. Депортированные не имели времени и возможности забрать или сохранить нажитое добро в виде скота, земли и накоплений.

Официально окончание репрессий завершилось в июне в 1946 году, а общее число выселенных украинцев достигает более 482 тысяч, однако реальная цифра, по заявлениями историков, гораздо больше.

Оставшиеся украинцы в количестве 150 тысяч были депортированы на северные и западные территории Польши в 1947 году в рамках операции «Висла», другие лишились места жительства и имущества в ходе пограничных обменов между СССР и Польшей в период с 1948 по 1951 годы.

На 9 сентября в Киеве запланированы мемориальные мероприятия ко дню памяти украинцев, 75 лет назад депортированных из Польши. Их организовывает Институт национальной памяти, а ознакомиться с программой можно на его странице в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Украинцы, Депортация, Геноцид, Вторая мировая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
03 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
04 Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
05 Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Добрались до авто: Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей
Добрались до авто: Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь