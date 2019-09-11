Украинские моряки собрали деньги для осужденного российского волонтера

Новости Украины:Адвокат уточнил, что сумму в размере 12 тыс. 400 украинских гривень и 25 тыс. 850 российских рублей привезет в Москву и передаст Ивлевой.

Моряки, освобожденные из плена Кремля, собрали деньги для осужденного по репрессивной статье российского волонтера Константина Котова - помощника правозащитницы Виктории Ивлевой, которая 8 месяцев помогала нашим военным. Об этом в Faceboook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме", - написал Полозов.

Как сообщалось, Котов помогал Ивлевой собирать морякам передачи, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку украинских военнопленных и политзаключенных, а также крымских татар. В августе он был задержан и обвинен по статье 212.1 УК РФ. Эту репрессивную статью российская власть ввела для тех, кто пытается реализовать свое конституционное право на свободу собраний. Буквально через неделю Котов был приговорен к 4 годам заключения.