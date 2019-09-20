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Пятница, 20.09.2019
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Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе

Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе
04:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Конгрессе США рассказали, чего ждут от визита Зеленского.

Американские законодатели ожидают, что Президент Украины Владимир Зеленский в США подтвердит последовательный продвижение Украины к демократии, неизменность прогресса реформ, а также что Конгресс и новая Рада в дальнейшем будут иметь прекрасный диалог.

Об этом рассказала конгрессвумен от Демократической партии в Палате представителей, сопредседателя Конгрессового Украинского кокуса Марси Каптур.

"Я надеюсь, что он (Владимир Зеленский – ред.) будет говорить об очень последовательном движении Украины к демократии, присоединении Украины к демократическому сообществу европейских наций", - отметила американский законодатель в ответ на вопрос Укринформа.

Она также выразила убеждение, что весь свободный мир очень заинтересован услышать, о чем будет говорить Зеленский, а также что он будет делать для прогресса в Украине.

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Отвечая на просьбу оценить первые шаги новой украинской власти, Марси Каптур отметила, что в Украине сейчас много новых членов парламента, которые еще неизвестны за пределами нашей страны.

"Надеемся, мы сможем продолжить наши договоренности между Конгрессом США и Верховной Радой, и парламентский диалог может быть действительно замечательным",- подчеркнула в связи с этим представительница Конгресса США.

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США, Конгресс США, Владимир Зеленский, Марси Каптур.
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