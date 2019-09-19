Скачать
Четверг, 19.09.2019
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Вольфсбург 2:0 Александрия: онлайн-трансляция матча ЛЕ (1-й тайм, Видео)
Вольфсбург 2:0 Александрия: онлайн-трансляция матча ЛЕ (1-й тайм, Видео)
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа

СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
22:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Нью-Йорке планируют непродолжительную встречу.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В частности, запланировано, что продолжительность встречи будет 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил информированный источник.

По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Также ожидается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена - ред.).

Зеленский с официальным визитом едет в США: дата, детали, цели

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении членов в украинскую делегацию, которая будет участвовать в работе Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Зеленский в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы
04 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь