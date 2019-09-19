СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа

Новости Украины:Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Нью-Йорке планируют непродолжительную встречу.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает издание "Зеркало Недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В частности, запланировано, что продолжительность встречи будет 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил информированный источник.

По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Также ожидается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена - ред.).

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении членов в украинскую делегацию, которая будет участвовать в работе Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.