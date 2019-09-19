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Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН: кто поедет от Украины

Зеленский сформировал делегацию в ГА ООН: кто поедет от Украины
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении членов в украинскую делегацию, которая будет участвовать в работе Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение под номером 336/2019-рп было обнародовано пресс-службой президента.

"Сформировать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г.. Нью-Йорк, США)", - указывается в тексте документа.

Главой делегации президент назначил министра иностранных дел Владимира Пристайко. Место заместителей главы заняли постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Всего в состав делегации вошли десять украинских дипломатов, а также советники, эксперты и технические сотрудники.

Также президент утвердил директивы делегации на сессию Генассамблеи, однако они отмечены грифом "Секретно" и не обнародованы.

ГА ООН на следующей сессии обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Как сообщалось, 23-26 сентября Зеленский посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

Как сообщалось ранее, Украина обозначила собственные приоритеты повестки дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, среди которых ведущее место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

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США, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, Владимир Ельченко, Зеленский в США.
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