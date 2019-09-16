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ГА ООН на следующей сессии обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

ГА ООН на следующей сессии обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины
20:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Генассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня недели высокого уровня.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Об этом в Facebook сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - заявил он.

Также Николенко отметил, что за это решение было отдано 65 голосов, против - 17.

Он отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу завтра, 17 сентября.

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"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

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ООН, Генассамблея ООН, Олег Николенко.
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