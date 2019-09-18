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74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке (Видео)

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке (Видео)
04:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам", - заявил генсек ООН.

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Как сообщалось ранее, Украина обозначила собственные приоритеты повестки дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, среди которых ведущее место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

Ранее новый президент Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что свою деятельность он этой должности он посвятит борьбе с бедностью в мире и обеспечению доступа к образованию, в том числе инклюзивному. Именно доступ к образованию новый президент ГА считает важнейшей задачей человечества, поскольку, по его мнению, оно является ключом к ослаблению ненависти, достижению взаимопонимания и равенства.

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Тиджани Мухаммад-Банде сделал впечатляющую академическую карьеру в политологии. Он получил степень бакалавра в университете Ахмаду Белло в Нигерии, стал магистром Бостонского университета в США и доктором философии в области политологии в университете Торонто (Канада).

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ООН, Нью-Йорк, Генассамблея ООН, Антониу Гутерреш, Тиджани Мухаммад-Банде.
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