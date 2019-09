74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке (Видео)

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам", - заявил генсек ООН.

Starting now: Opening of the 74th session of the General Assembly. Watch #UNGA live:https://t.co/vLbc4EKIYD

— United Nations (@UN) September 17, 2019