74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке (Видео)

Новости мира:В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год.

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам", - заявил генсек ООН.

Starting now: Opening of the 74th session of the General Assembly. Watch #UNGA live:https://t.co/vLbc4EKIYD — United Nations (@UN) September 17, 2019

Как сообщалось ранее, Украина обозначила собственные приоритеты повестки дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, среди которых ведущее место занимает завершение вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыма и отдельных районов Донбасса.

Ранее новый президент Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что свою деятельность он этой должности он посвятит борьбе с бедностью в мире и обеспечению доступа к образованию, в том числе инклюзивному. Именно доступ к образованию новый президент ГА считает важнейшей задачей человечества, поскольку, по его мнению, оно является ключом к ослаблению ненависти, достижению взаимопонимания и равенства.

Тиджани Мухаммад-Банде сделал впечатляющую академическую карьеру в политологии. Он получил степень бакалавра в университете Ахмаду Белло в Нигерии, стал магистром Бостонского университета в США и доктором философии в области политологии в университете Торонто (Канада).